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Турецкие помидоры вернутся в Россию 1 ноября

Ограничения снимают на месяц раньше запланированного срока

Москва сняла ограничения на поставки турецких томатов с 1 ноября, сообщает "Ведомости".

«Обсуждали снятие ограничений, в том числе по поставкам томатов из Турецкой Республики. Такое решение подготовлено, возможности поставок с 1 ноября в Российскую Федерацию 50 000 т томатов, которые на данном этапе уже согласованы нашими ведомствами», — сказал председатель России в межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр энергетики Александр Новак.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи приветствовал это решение. Он поблагодарил Новака за хорошую новость. «Он меня обрадовал этой вестью, что не с 1 декабря, а с 1 ноября будут отменены ограничения», — сказал министр.


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Сегодня в 18:50, просмотров: 75, комментариев: 0


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