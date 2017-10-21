Иран пообещал никогда не разрабатывать ядерное оружие

Тегеран гарантировал не разрабатывать и не покупать ядерное оружие, сообщает Lenta.ru. Это обязательство, данное в 2015 году, носит бессрочный характер, заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи, передает в субботу,=/

«Наша сделка обеспечивает нераспространение и вместе с тем в полной мере уважает права Ирана на использование атома в мирных целях. Запрет на обладание Ираном ядерного оружия в этом документе носит бессрочный характер. Иран подтверждает, что ни при каких условиях и когда бы то ни было не будет (...) стремиться к приобретению ядерного оружия», — отметил он, выступая на Московской конференции по нераспространению.

По его словам, это постоянное, бессрочное обязательство Ирана. При этом Аракчи в своей речи обвинил США в невыполнении условий сделки по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. «Все говорят о соблюдении Ираном сделки. США же не выполняет свои обязательства, и этот факт неприемлемый», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что без американской стороны СВПД сорвется.