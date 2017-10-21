16 октября 2017 года в районном Учинском историко-этнографическом музее им. А.Н. Хомякова в поселке Половинка прошла акция День в музее для российских кадет. В акции приняло участие детское объединение кадетов МКОУ «Половинкинская СОШ». Дети посетили выставку «Герои Отечества». Также кадеты познакомились с выставкой работ студентов профессионального колледжа Урая «Современное арт-искусство» и побывали на презентации фильма "Красные маки - горькая память земли".
В Кондинском районе прошел день музея для кадет
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