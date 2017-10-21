В Междуреченском прошли пожарные учения

В середине октября пожарные учения. Такие занятия помогают приблизиться к реальным действиям пожарно-спасательных служб и сотрудников объекта в случае действительного возгорания. Отрабатываются вопросы по взаимодействию с объектом пожаротушения и службами жизнеобеспечения поселения. Основной же их целью является повышение профессиональных навыков пожарных и спасателей, отработка основных действий по ликвидации пожара на объекте и обеспечение пожарной безопасности.
В результате слаженных действий условный пожар локализован и успешно ликвидирован в кратчайшие сроки. Личный состав пожарной частивыполнил все поставленные цели и задачи по изучению объекта с ночным пребыванием людей, а также ликвидации чрезвычайных происшествий в полном объеме.
Сургут-2020. Чего нам не хватает для полной «перезагрузки»? Рустем Юсупов о слагаемых формулы успеха, 24 октября в 11.00