В Октябрьскую районную больницу пришли новые врачи

За последнее время в Октябрьскую районную больницу принято на работу девять новых врачей-специалистов. Из девяти трудоустроенных врачей, семь – молодые специалисты, приехавшие в район из других регионов по приглашению учреждения.
Привлечению на работу новых врачей-специалистов способствуют решения правительства Югры о выплате единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей, единовременной выплаты на хозяйственное обустройство в размере ста тысяч рублей, назначении «подъемных» и ежемесячных денежных выплат молодым специалистам.
В настоящее время учреждением продолжается работа по привлечению на работу новых врачей «узких» специальностей, так как в больнице остаются вакантными должности: кардиолога, инфекциониста, отоларинголога, статистика и методиста организационно-методического отдела, а также врача общей практики в филиале в селе Малый Атлым.
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