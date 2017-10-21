16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,5118   EUR  67,8927  

Греф: Скоро нас ждет ипотека под пять процентов годовых

Застройщики уже ждут

Ставки ипотеки скоро могут снизиться до 5%, цитируют «Ведомости» слова президента-председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

«Что касается ставок по ипотеке, они будут падать в зависимости от инфляции. На сегодня, если инфляция составляет 3%, я думаю, что ставка в 5% не за горами», - сказал он (цитата по ТАСС).

Ипотечные ставки в России и так находятся на историческом минимуме. Средневзвешенная ставка кредитов на жилье в августе составила 10,58%, следует из данных ЦБ.

За восемь месяцев этого года госбанк выдал ипотеки на 738,12 миллиардов рублей, сообщил его представитель. Сбербанк во многом определяет движение ипотечных ставок и, как правило, первым снижает проценты. В этом году он четырежды снижал ставки жилищных кредитов. В августе ставки снизились на 0,6–2 п. п., первоначальный взнос – на 5 п. п. Базовая ставка, от которой Сбербанк рассчитывает остальные свои ставки ипотеки, теперь 9,5% годовых.

Девелоперы уже ждут, когда прогноз Грефа станет реальностью.

«При сохранении инфляции на уровне 3% снижение ставки ипотечных кредитов до 5% вполне реально. Такое снижение ставок по ипотечным продуктам позволит сделать жилье доступнее для более широкого круга покупателей и позитивно скажется на темпах роста строительной и смежных с ней отраслей», - полагает вице-президент ГК ПИК Александр Прыгунков.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:44, просмотров: 128, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Театр «Пацаны»:«Мы свободны! И нам это нравится»

​Театр «Пацаны»:«Мы свободны! И нам это нравится»
Пять лет назад, в октябре 2012 года, в Сургуте образовался молодежный независимый театр «Пацаны».
Надежда Макаренко Сегодня в 16:11
45 0
​Его ждали в Локосово и в Русскинских, но он мечтал о дискотеке

​Его ждали в Локосово и в Русскинских, но он мечтал о дискотеке
Сургутские музейщики устроили встречу в честь Якова Черняка
Людмила Захарова Сегодня в 14:13
284 0
​Или Север выбрал его?!

​Или Север выбрал его?!
Имя почётного нефтяника Григория Кукуевицкого носит одна из улиц Сургута
Людмила Захарова Сегодня в 11:40
332 0
​Дубль два

​Дубль два
Благоустроенный двор дома на Энергетиков, 53, оценила губернатор Наталья Комарова
Артем Мазнев Сегодня в 10:51
176 2
​Установка на остановки!

​Установка на остановки!
Павильон вместо пустыря: власти Сургута скрасили ожидание автобуса на бульваре Свободы
Антон Орлов Сегодня в 09:15
204 0
​Зимняя неожиданность

​Зимняя неожиданность
Городские снежные полигоны не соответствуют требованиям закона
Артем Мазнев 20 октября в 16:24
340 1
​Шеф, не трогай! Глава Сургута вызвал такси в «несуществующий» ботанический сад

​Шеф, не трогай! Глава Сургута вызвал такси в «несуществующий» ботанический сад
Василий Мирский 20 октября в 15:00
1794 5
​Пощечина

​Пощечина
Мы уже проходили историю с «согласованным» кандидатом на президентских выборах
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 20 октября в 11:42
638 9
У спорткомплекса «Спарта» во время крупных событий творится парковочный коллапс // ФОТО

У спорткомплекса «Спарта» во время крупных событий творится парковочный коллапс // ФОТО
Почему подобное возможно в самом центре города?
Константин Шперлинг 19 октября в 17:07
848 4
Уедем на юг! Как читатели siapress.ru отреагировали на возможность отмены северных надбавок //ИНФОГРАФИКА

Уедем на юг! Как читатели siapress.ru отреагировали на возможность отмены северных надбавок //ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 19 октября в 15:42
858 0
​Нам вскоре будет девяносто лет, югорчане!

​Нам вскоре будет девяносто лет, югорчане!
Утверждение о том, что наш округ кормит страну, что на Югре держится Россия, имеет под собой весьма твердое основание
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 19 октября в 11:24
493 5
​Владимир Якушев: доля промышленности в ВВП Тюменской области скоро достигнет 50 процентов. Десять лет назад она была всего 9%

​Владимир Якушев: доля промышленности в ВВП Тюменской области скоро достигнет 50 процентов. Десять лет назад она была всего 9%
Василий Мирский 18 октября в 11:38
373 1
​Так завещал ректор-основатель

​Так завещал ректор-основатель
Меня, конечно, удивляет позиция тех, кто даже пытается думать в направлении спихивания ботанического сада за город.
Сергей Антонов, сургутянин 18 октября в 09:36
618 4
​Владимир Богданов дал сургутским чиновникам завуалированный и неприятный сигнал

​Владимир Богданов дал сургутским чиновникам завуалированный и неприятный сигнал
На юбилейном вечере Сургутнефтегаза он сказал, с кем «создал этот город»
Дмитрий Щеглов 17 октября в 17:37
7665 17
Шанс получить травму в аэропорту примерно такой же, как и просто в обычной жизни

Шанс получить травму в аэропорту примерно такой же, как и просто в обычной жизни
Об инциденте в «Пулково», где полуторагодовалая девочка упала с трапа
Евгений Дьячков, генеральный директор ОАО «Аэропорт Сургут» 17 октября в 16:07
861 6
Как Сургутнефтегаз влияет на город? Читатели siapress.ru считают, что еще как! // ИНФОГРАФИКА

Как Сургутнефтегаз влияет на город? Читатели siapress.ru считают, что еще как! // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория полагает, что компания по-прежнему главенствует в Сургуте
Редакция СИА-ПРЕСС 17 октября в 15:00
621 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика