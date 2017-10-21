Греф: Скоро нас ждет ипотека под пять процентов годовых

Ставки ипотеки скоро могут снизиться до 5%, цитируют «Ведомости» слова президента-председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

«Что касается ставок по ипотеке, они будут падать в зависимости от инфляции. На сегодня, если инфляция составляет 3%, я думаю, что ставка в 5% не за горами», - сказал он (цитата по ТАСС).

Ипотечные ставки в России и так находятся на историческом минимуме. Средневзвешенная ставка кредитов на жилье в августе составила 10,58%, следует из данных ЦБ.

За восемь месяцев этого года госбанк выдал ипотеки на 738,12 миллиардов рублей, сообщил его представитель. Сбербанк во многом определяет движение ипотечных ставок и, как правило, первым снижает проценты. В этом году он четырежды снижал ставки жилищных кредитов. В августе ставки снизились на 0,6–2 п. п., первоначальный взнос – на 5 п. п. Базовая ставка, от которой Сбербанк рассчитывает остальные свои ставки ипотеки, теперь 9,5% годовых.

Девелоперы уже ждут, когда прогноз Грефа станет реальностью.

«При сохранении инфляции на уровне 3% снижение ставки ипотечных кредитов до 5% вполне реально. Такое снижение ставок по ипотечным продуктам позволит сделать жилье доступнее для более широкого круга покупателей и позитивно скажется на темпах роста строительной и смежных с ней отраслей», - полагает вице-президент ГК ПИК Александр Прыгунков.