МВД проверит частные клиники и дома престарелых

Сотрудники МВД проверят негосударственные клиники, центры реабилитации наркоманов и дома престарелых, сообщает РБК. Поводами для всероссийской проверки стали пожар в пансионате для пожилых в Иркутске и смерть актера Дмитрия Марьянова

По информации источников РБК, проверять реабилитационные центры, клиники и пансионаты для пожилых помимо МВД будут представители МЧС, Роспотребнадзора и Росздравнадзора. «Внеплановые проверки пройдут при поддержке сотрудников полиции», — отметил собеседник из центрального аппарата МВД. Оперативники помогут выявить организации, которые не состоят на учете в госорганах, но работают на рынке соцуслуг. «Такие компании размещают информацию о своей деятельности в СМИ, в интернете и на рекламных носителях», — рассказал источник в центральном аппарате МВД. Частные реабилитационные центры и пансионаты рекламируют свои услуги, но при этом работают с нарушениями или вообще без документов, отметил он.