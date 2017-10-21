Герман Греф не советует молодежи идти в программисты. Их и так слишком много

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что программисты сейчас не востребованы и за этой профессией гнаться не стоит, сообщает «Ведомости».

Сперва в России был век инженеров, затем юристов и экономистов, сказал Греф во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов. «Не нужны сегодня программисты. У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся», – сказал Греф (цитата по «РИА Новости»).

Осенью прошлого года стало известно, что дочерний «Сбертех», набрав штат в 8500 человек, обогнал по численности персонала прочие российские IT-компании. В мае 2017 года в «Сбертехе» было 9600 сотрудников, уточнял его представитель. Далее по численности персонала следуют IT-компании «Ланит» и Maykor, следует из рейтинга крупнейших IT-компаний России по версии Cnews Analytics.