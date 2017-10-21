Известный экономист напишет программу для Ксении Собчак

Штаб телеведущей Ксении Собчак, которая 18 октября заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах, привлек директора Центра исследования постиндустриального общества Владислава Иноземцева для подготовки экономической программы, сообщает РБК.

«Кроме Иноземцева привлечены много достойных людей, каждый из них — первый в своей сфере», — сообщил один из собеседников РБК. Другой источник РБК отметил, что команда «только формируется» и Собчак — «сложный заказчик».

Кампанию Собчак консультирует политтехнолог Виталий Шкляров, работавший со штабами Ангелы Меркель, Берни Сандерса, Барака Обамы и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Об этом РБК сообщил глава штаба Гудкова Максим Кац и подтвердил сам Шкляров.