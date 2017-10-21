Стоимость акций «Магнита» рухнула

Обвал котировок «Магнита» ниже 9000 рублей за акцию на Московской бирже вызвал маржин-коллы у игроков фондового рынка, сообщает «Ведомости». Падение котировок усилилось из-за снижения ниже психологически важных уровней, отмечает аналитик.

На 17.36 мск в пятницу акция «Магнита» на Московской бирже стоит 8232 рублей (-11,74%). Причина негативного настроя трейдеров - слабые финансовые результаты «Магнита» за III квартал 2017 года и последовавшее снижение прогноза продаж за год.

Основные факторы, повлиявшие на финансовые результаты, - редизайн магазинов, запуск комплекса по выращиванию грибов и рост числа открытий магазинов, уточнил финдиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан. В III квартале было закрыто рекордное число магазинов для обновления внешнего вида, уточнил он на телеконференции.