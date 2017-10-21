В Ханты-Мансийске расскажут о югорской керамике

Экспозиционно-выставочный проект «Керамика – источник открытий» начнет свою работу в дни III Международного конгресса традиционной художественной культуры, который состоится в Ханты-Мансийске с 23 по 25 октября.

Выставка откроется в Доме-музее народного художника СССР В. А. Игошева 22 октября и продлится до 26 ноября.

По словам организаторов, этот проект является результатом многолетних исследований мастеров, искусствоведов в области изучения истории развития керамики на территории нашего региона. Участниками выставки станут более 20 художников и мастеров из Урая, Сургута, Ханты-Мансийска, Агана, а также Ямало-Ненецкого автономного округа (Лабытнанги). Свои изыскания представят ученые-археологи из Казахстана, Екатеринбурга и Ханты-Мансийска.