В Югре завершился прием заявок на фотоконкурс для пожилых людей

Накануне в окружном Доме народного творчества завершился приём заявок на участие в Окружном конкурсе фотографий «Как молоды мы были…».

На конкурс поступило 210 заявок из муниципальных образований Югры, представлены 444 фотографии. Наибольшее количество участников представил Кондинский район.

В течение ноября итоги конкурса подведёт специальное жюри, утверждённое на общественном совете партийного проекта «Старшее поколение».

Победители и лауреаты конкурса будут награждены Дипломами I, II и III степеней, а их фотоработы опубликованы в буклете и представлены в выставке на базе государственных учреждений культуры автономного округа.