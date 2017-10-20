Вот теперь точно пора майнить. Курс биткоина побил новый рекорд

Курс самой распространенной в мире криптовалюты Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил шесть тысяч долларов, сообщает Lenta.ru.

На 18:40 по московскому времени курс биткоина достиг 5981 доллар за электронную монету. За сутки он вырос почти на шесть процентов. Вторая по популярности криптовалюта Ethereum также подорожала — ее курс поднялся на один процент и составил 311,3 доллара за одну единицу.

Российские власти настороженно относятся к криптовалютам. В начале месяца глава Минфина Антон Силуанов заявил, что власти установят контроль за их выпуском. Решение было принято на совещании с участием президента России Владимира Путина. Государство будет осуществлять регулирование эмиссии, майнинг и процесс обращения криптовалют. Создать законодательную базу планируется до конца 2017 года.