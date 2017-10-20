​Греф дал молодежи рецепт успеха: «Работайте 18 часов в сутки – и у вас точно все получится»

Президент Сбербанка Герман Греф посоветовал молодым россиянам находить любимую работу и делать ее 18 часов в сутки, пишут «Ведомости». По его словам, Россия – это «огромное поле для возможностей, так как у нас нет конкуренции», поэтому он предлагает молодежи «ничего не бояться, верить в себя, делать то, что вы любите и делать это с сумасшедшей страстью».

Правда, он не объяснил, как в стране, где нет конкуренции, потому что экономика в основном государственная и конкуренции не очень терпит, молодежи находить возможности находить любимую работу, чтобы посвящать себя ей по 18 часов в день.