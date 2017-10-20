Северная Корея не собирается вести переговоры по ядерному оружию

Директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян не намерены вести переговоры по ядерному оружию и Вашингтону придется уживаться с ядерным статусом КНДР, сообщает «ТАСС».

«КНДР не собирается вести переговоры по ядерному оружию, – подчеркнула дипломат. – США придется уживаться с ядерным статусом КНДР. Это необходимо для нас, чтобы сохранить стабильность, безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии»

«Наш лидер Ким Чен Ын разъяснил нашу позицию: мы усмирим американцев и ответим на огонь огнем. Мы обладаем ядерным оружием и баллистическими ракетами, но не будем их применять в случае отсутствия угрозы, – продолжила она. – Наше оружие предназначено для защиты нашей родины от постоянной ядерной угрозы со стороны США».

«Сегодня мы практически пришли к окончательному равновесию с США, – отметила дипломат. – Наша конечная цель - добиться баланса, равновесия с США, чтобы они не смели говорить о каких бы то ни было военных действиях против КНДР».