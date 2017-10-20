Депутат думы Югорска предложил создать предвыборный штаб Ксении Собчак в Югре. Правда на победу он не рассчитывает

Депутат думы Югорска Антон Пантин выразил готовность создать и возглавить предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, ранее объявившей о намерении выдвигаться в качестве кандидата в президенты РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Не сомневаюсь в предстоящей победе действующего президента РФ Владимира Владимировича Путина, но, чтобы придать некую видимость конкуренции в предстоящих политических баталиях, готов помочь и возглавить ее предвыборный штаб в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре", — написал депутат на своей странице в Facebook.

При этом он заявил РИА Новости, что с Собчак не знаком, из-за чего не смог лично сообщить ей о своих намерениях.

Он также отметил, что готов приложить весь свой опыт и все усилия в организации предвыборного штаба кандидата, однако вопрос заключается в финансировании. При этом, по его словам, человеческий ресурс в данной ситуации — проблема решаемая, учитывая, что у Собчак достаточно поклонников.

По его мнению, выдвижение Собчак не связано с целью повысить явку на выборах президента в стране.