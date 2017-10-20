​Сочи, Минводы, Чехи, Грузия. Куда россияне поедут на новогодние выходные?

Десятидневные новогодние выходные многие россияне проведут на популярных отечественных курортах: Сочи, Минводах, Краснодаре, а также в двух столицах и Екатеринбурге. К такому выводу пришли специалисты Aviasales, пишет newsru.com. Из зарубежных направлений самые популярные – Чехия, Грузия, Таиланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ, Италия и Израиль. Как говорят эксперты, этот список практически совпал с новогодними предпочтениями 2017 года.

При этом перелеты по популярным направлениям существенно подорожали – в Сочи на 40%, Минводы – 25%, Тбилиси – 27%, Ереван – 33%. Зато в Прагу из Москвы, например, можно улететь на 8% дешевле, чем год назад – за 33 тысячи рублей.

Как утверждают в Ростуризме, недельный новогодний отдых в России вместе с расходами на дорогу обойдется примерно в 25 000 рублей на человека, а за рубежом – 35-40 тысяч рублей.