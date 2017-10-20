​Президиум ВАК принял решение сохранить ученую степень министра культуры Мединского

Президиум ВАК решил сохранить ученую степень министра культуры Владимира Мединского и посчитал несостоятельными претензии к докторской диссертации по истории, сообщает «Интерфакс».

«Решение принято — 70 процентов за, 30 процентов против», — заявил сам Мединский.

Президиум не поддержал позицию экспертного совета ВАК по истории, который признал работу «ненаучной».

В пресс-службе Минобрнауки заявили о подготовке приказа об отказе лишать Мединского докторской степени.