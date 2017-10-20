В Кванториуме Ханты-Мансийска прошла неделя краеведения

С 9 по 20 октября в детских технопарках по всей стране проходит неделя краеведения. В этот период дети изучают историю своего города и региона в целом. 16 и 17 октября воспитанники Кванториума Ханты-Мансийска представили 17 проектов, над которыми они работали под руководством педагогов. Все работы связаны с темой недели краеведения.

По итогам «Арт-Хакатона» эксперты определили победителей: дипломом первой степени награжден Данил Аиткулов за работу «Традиционный транспорт коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», дипломом второй степени - Елизавета Елфимова и Андрей Заленский за работу «Парк имени Б. Лосева. Загадки истории». На третьем месте работа Виктора Редько и Даниила Коваленко «Заповедные территории автономного округа».