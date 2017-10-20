Главный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции продлен еще на полгода, сообщает «ТАСС».

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией», – говорится в документе.

Стоит отметить, что торговля спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами также приостановлена.

Напомним, что продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя выше 25 градусов запретили по поручению премьер-министр РФ Дмитрия Медведева 23 декабря прошлого года.