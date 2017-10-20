Ольга Бузова намекнула, что ее время идти в президенты еще не пришло

Телеведущая (и с недавних пор певица) Ольга Бузова намекнула в Instagram, что ее время выдвигаться на пост президента России еще не пришло, и нужно подождать четыре года.

«И к последним новостям страны. Я подожду четыре года. Мне пока только 31», — написано в посте Бузовой. Это произошло после того, как Ксения Собчак сообщила о своем намерении стать участником президентских выборов. Напомним, в Конституции России говорится о том, что президентом имеет право избираться гражданин страны не моложе 35 лет.