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​Сын Алексея Улюкаева снимает фильм «Папа, сдохни»

Дмитрий Улюкаев, сын экс-главы Минэкономразвития России, начал снимать фильм под названием «Папа, сдохни», сообщает lenta.ru со ссылкой на телеканал «360».

Любопытен тот факт, что кинокартина, судя по всему, могла бы получить субсидии от Министерства культуры России. Так, на сайте ведомства написано, что экспертный совет по игровому кино режиссеров-дебютантов дал рекомендации по включению в список спонсируемых Минкультом проектов фильм с рабочим названием «Папа».

Отмечается, что организацией-заявителем выступает «Белое Зеркало». Согласно данным портала Rusprofile, Дмитрий Улюкаев — один из владельцев и учредителей компании. Кроме того, в графе «Участие в государственных закупках» на странице организации «Белое Зеркало» Министерство культуры указано в роли заказчика.

Сайт «Кинопоиск» сообщает, что картина «Папа, сдохни» выйдет в 2018 году, а ее бюджет — 65 млн рублей. Режиссирует киноленту Кирилл Соколов, а в центре сюжета — 25-летний Матвей, намеревающийся мстить отцу своей возлюбленной за то, что тот обидел девушку. Продюсер картины подчеркнул в разговоре с РИА Новости, что киноистория никак не связана с событиями из жизни семьи Улюкаевых.


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Сегодня в 16:56, просмотров: 109, комментариев: 0


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