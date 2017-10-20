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​Криптовалюта: преимущества и недостатки

Фото БКС Премьер
Фото БКС Премьер

Чем обусловлено появление и рост рынка криптовалют? В чём их принципиальное отличие от классических денег, преимущество над классическими деньгами?

На эти вопросы отвечает Виталий Раужин, директор филиала финансовой компании «БКС Премьер» в Сургуте.

Принцип работы биткоина – распределенная компьютерная сеть. Информация о транзакциях передается сразу на все подключенные компьютеры в зашифрованном виде. Это гарантирует надежность, но увеличивает скорость прохождения и проверки платежа до нескольких минут или часов. Любой компьютер сети в состоянии не только проводить чужие транзакции, но и генерировать новые биткоины, как бы получая от сети плату за работу. Процесс это медленный, поэтому «цифровые монеты» дополнительно покупают на электронных площадках за обычную валюту. Обменный курс биткоина там устанавливается как компромисс между спросом и предложением.

Текущий всплеск интереса к криптовалютам, очевидно, обусловлен невероятным ростом их стоимости за последние 1,5-2 года, а также количеством самих криптовалют (в мире насчитывается уже более сотни различных «цифровых» валют). Например, стоимость биткоина (наиболее известной среди «цифровых» валют) в долларах США выросла примерно в четыре раза за прошедший год.

Интернет и СМИ также подогревают этот ажиотаж многочисленными статьями на тему майнинга криптовалют (то есть их создания), способов дальнейшей их конвертации в твердые валюты и так далее. Многих привлекает такое свойство криптовалюты как обезличенность, то есть возможность оплачивать покупки, оставаясь инкогнито.

Ежемесячно мы фиксируем порядка двухсот обращений клиентов на эту тему. В основном клиенты интересуются перспективами, надежностью и способами вложения в эти виртуальные валюты.

И здесь, в первую очередь, мы говорим с клиентами о рисках подобных способов вложений денег. Во-первых, это касается безумной волатильности котировок криптовалют. В 2013 году тот же биткоин за несколько месяц вырос в 9 раз, а затем в течение одного года упал в 4 раза. То, что мы видим сейчас, может оказаться очередным пузырем, о чем предупреждают многие эксперты.

Во-вторых, рынок криптовалют никем не регулируется. Операции с ними проводятся на различных интернет площадках со всеми вытекающими проблемами надежности и защищенности.

В-третьих, существует проблема конвертации криптовалюты в реальные деньги, подобная конвертация, как правило, осуществляется с большим дисконтом к реальной рыночной цене.

Поэтому для инвесторов, готовых принять риски повышенной волатильности цен на криптовалюты, могут быть интересны инвестиции в них через более прозрачные инструменты – торгуемые на бирже фонды, инвестирующие в криптовалюты. На американском рынке уже существует ETF, отражающий котировки биткоинов, доступный для покупки, анонсированы запуски целого ряда новых подобных фондов.


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Сегодня в 17:01, просмотров: 162, комментариев: 1


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Комментарии:
Дмитрий Крылов
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Сегодня в 17:22
К 100-летию гибели "Титаника" была классная статья, к сожалению, не помню талантливого автора. Там говорилось, что это был век замечательных штучных вещей... Уже появились автомобиль, телефон, радио... И казалось, все вдохновленное верой в технический прогресс человечество погрузилось тогда на этот злополучный пароход.

И при чем здесь криптовалюты, спросите вы?!

А в том, что профессиональные математики очень сдержано говорят о криптостойкости асимметричной схемы шифрования, на котором пирамидится современный цифровой мир. Нет пока "алгоритма неполиномиальной сложности", говорят. Но, так сказать, не исключают...

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