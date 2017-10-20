​Полицейские поймали мошенника, оформившего кредит на чужого человека

В апреле этого года в сургутскую полицию поступило сообщение от мужчины 1979 года рождения. Он сообщил, что на него незаконно оформили кредит в одной из фирм предоставляющих микрозаймы и ему стали поступать звонки и sms о просрочке. Но сам он в кредитные организации не обращался.

В итоге полицейские задержали подозреваемого. Им оказался бывший сотрудник одного из банков города, мужчина 1984 года рождения. Он рассказал, что сделал копии документов и оформил микрокредит на 3000 рублей.

Сейчас мошеннику грозит лишение свободы на два года.