Налоговая: Для юрлиц изменился порядок начисления пени

Начиная с октября этого года для юрлиц ставка пени дифференцируется в зависимости от срока просрочки уплаты налога. До 30 календарных дней (включительно) процентная ставка пени принимается равной 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ. За неуплату налога свыше 30 дней процентная ставка пени удвоится до 1/150 ставки рефинансирования.

Как отмечают специалисты налоговой, это правило подлежит применению только в отношении недоимки, образовавшейся с 1 октября текущего года.

Физлица и предприниматели, как и раньше, будут уплачивать пени, рассчитанные исходя из 1/300 ключевой ставки, независимо от продолжительности периода просрочки.