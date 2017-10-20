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В Югре продолжается молодежный проект «УДАР»

Активная молодежь Югры соберется на окружном этапе молодежного проекта. С 28 октября по 1 ноября в Ханты-Мансийск съедутся победители муниципальных этапов проекта «Учеба Для Актива Региона».

В рамках регионального этапа пройдет учебно-практическая сессия «Стратегия-2030»: изучение основ управления, моделирование принятия стратегических решений в общественно-политической и социально-экономической сферах округа. А также «Управленческий модуль», в рамках которого ребята пройдут стажировку в органах исполнительной государственной власти, законодательной государственной власти и службах автономного округа.

Как рассказали siapress.ruв Региональном молодежном центре основной целью проекта является привлечение молодежи к общественно-политической деятельности округа:

«Проект должен мотивировать молодежь участвовать в общественно-политической деятельности. Для этого необходимо передавать молодым людям нужные компетенции. Проект состоит из нескольких модулей, в каждом из которых участники проходят обучение и представляют свои концепции. Проект открытый, в нем могут участвовать как отдельные молодые люди, так и представители общественных организаций. После завершения регионального этапа лучшие участники отправятся на всероссийский».

По всем вопросам обращаться к ответственным лицам: Зонова Наталья Юрьевна, начальник отдела организации и проведения мероприятий в сфере государственной молодежной политики АУ ХМАО – Югры «Региональный молодежный центр», тел: 8 (3467) 31-82-15, E-mail: gmp@rmc-ugra.ru.

Организаторами регионального этапа молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона» являются департамент образования и молодежной политики Югры и АУ ХМАО – Югры «Региональный молодежный центр».


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Сегодня в 17:00, просмотров: 63, комментариев: 0


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