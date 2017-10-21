​Забавы ради

Детскую площадку «Забава», открывшуюся в ноябре прошлого года в ИКЦ «Старый Сургут», полностью достроили. Торжественое мероприятие прошло в среду, 11 октября.

На открытии площадки собралось большое количество народа — сургутяне с детьми, чиновники во главе с градоначальником Вадимом Шуваловым, представители прессы.

«Спасибо всем, кто пришел сегодня на мероприятие. За сезон сделано очень многое для создания комфортного пространства в городе, и эта площадка тому подтверждение. Я искренне радуюсь за наших детей, у которых теперь есть возможность провести тут время», — поприветствовал гостей глава города.

Для самых маленьких в этот день сотрудники ИКЦ «Старый Сургут» подготовили развлекательную программу с песнями, музыкой, шариками, ростовыми куклами, играми и конкурсами. Но больше всего, как и ожидалось, юных сургутян привлек сам игровой комплекс.

Его строительство велось два года. В 2016-м сургутские ребятишки получили стилизованную деревянную башню, два мостика «Пешеходный лис», качели и горки. Сейчас ко всем имеющимся атрибутам добавились веранда, качели для детей с ограниченными возможностями, деревянный лабиринт и дополнительные горки.

Кстати, подвесным качелям, снабженным откидывающимся пандусом для заезда на платформу на инвалидной коляске, стоит уделить отдельное внимание, ведь подобной конструкции в городе ранее не было. Ее возможности тут же опробовала сургутянка, пришедшая на открытие площадки с ребенком-инвалидом.

Для проведения концертов и других мероприятий на территории «Забавы» построили сцену, установили стилизованные скамейки, фигуры символа города — Черного лиса. Для того чтобы подрастающее поколение сургутян могло познакомиться с культурой народов Севера, на площадке разместили инсталляцию кострища и священного дерева ханты и манси.

Отметим, что благотворительную помощь в строительстве Лисьего парка — именно так площадку прозвали в народе — оказало ООО «Газпром трансгаз Сургут». На эти нужды компания выделила порядка шести миллионов рублей.