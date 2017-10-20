Число нелегальных мигрантов в России сократилось до 2,6 млн человек

Заместитель главы МВД РФ Александр Горовой заявил, что число нелегальных мигрантов в Росси снижается, сообщает «Интерфакс».

«Доля нелегальных мигрантов сокращается. В настоящий момент это около 2,6 млн человек», – сказал он в пятницу в Совете Федерации.

Он подчеркнул сокращение числа нелегальных мигрантов, находящихся на территории России. «Мы идем к снижению количества (нелегальных мигрантов - ИФ) и принимаем меры, чтобы их было как можно меньше», – сказал он.

Напомним, что в середине мая, по словам уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, в России находилось от 8 до 10 млн нелегальных мигрантов.