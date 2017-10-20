22 октября в лектории "Палиндром" выступит историк Дмитрий Филипчук с лекцией о геральдике

22 октября в лектории "Палиндром" (Ханты-Мансийск) выступит историк Дмитрий Филипчук с лекцией о геральдике.

В своей лекции он расскажет об истории и гербах знаменитых родов Российской Империи, волею судьбы оказавшихся в Сибири.

Меншиковы, Долгорукие, Остерманы, декабристы… Представители разных эпох, которых объединил Север. Принадлежавшие к дворянскому сословию, они имели право на родовой герб. Но что он представлял собой? Какую информацию мы можем почерпнуть из изображений, нанесенных на него?

Лекция состоится в 14.00 в конференц-зале (первый этаж) "Государственной библиотеки Югры" (Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2).

Вход – бесплатный.