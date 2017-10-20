Большая часть Россиян не доверяет рекламной информации

Большая часть Россиян, которые видят рекламу по телевизору (70 процентов) или интернету (50 процентов) заявили, что она является помехой, нежели полезной информацией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

41 процент опрощенных россиян заявили, что в момент рекламной паузы идут делать свои дела, а 30 процентов попросту переключают канал.

Лишь 14 процентов респондентов смотрят рекламные ролики. Интересно отметить, что 4 процента отключают звук во время рекламных роликов.

Всего 3 процента россиян доверяют рекламной информации, тогда как 57 процентов говорят об обратном. Еще 38 процентов занимают промежуточную позицию («отчасти доверяю, отчасти нет»).