«Надеюсь, по мне не будут скучать». Путин рассказал анекдот в ответ на вопрос о своем выдвижении на президентские выборы

Президент России Владимир Путин ушел от ответа, будет ли он выставлять свою кандидатуру на выборах в 2018 году. Он ответил анекдотом на намек модератора форума «Валдай» Федора Лукьянова:

«Один олигарх разорился и с женой разговаривает. Это старая шутка, с бородой… Он ей говорит: «Знаешь, нам придется продать Mercedes, нам придется купить «Ладу». — Ну, нормально. — Придется переехать из особняка на Рублевке, придется переехать в нашу квартиру в Москве. Но ты же меня будешь любить? Она говорит: «Я буду тебя очень любить. И очень скучать». Так что я не думаю, что по мне так будут долго скучать».

Напоминаем, что выборы президента РФ состоятся весной 2018 года.