Школьников Югры протестируют на склонность к употреблению наркотиков

В Югре готовятся к социально-психологическому тестированию несовершеннолетних на склонность к употреблению наркотиков.

Тесты по методике Латышева подростки из школ региона будут сдавать в несколько этапов – с 25 октября по 10 ноября и с 25 ноября по 10 декабря. Подобный статистический срез проблемных подростков в Югре проводится уже третий год подряд. Само социально-психологическое тестирование проводится среди подростков от 13 до 18 лет. Школьники от 13 до 15 лет проходят тестирование только после согласия родителей на таковое. А вот подростки от 15 до 18 лет должны дать свое согласие вместе с родителями.

Методика Латышева включает в себя более 80 вопросов. В прошлом году подобное тестирование прошли более 86% несовершеннолетних югорчан.