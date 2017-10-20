​Да ладно вам, Владимир Владимирович! Путин сказал, что президентом России может стать женщина

В ответ на вопрос, может ли женщина стать президентом России, Владимир Путин ответил: «У нас все возможно». Об этом пишут «Ведомости». Ранее президент, отвечая на вопрос издания о возможном выдвижении Ксении Собчак, говорил, что не он определяет, кто лучше для российского народа, и «каждый человек в соответствии с законом имеет право выставить свою кандидатуру».

Напомним, что Ксения Собчак заявила о своем выдвижении на президентские выборы. Ее позиционирование в этом электоральном цикле – «Я – кандидат против всех». Таким образом она хочет консолидировать аудиторию, которая «устала видеть одни и те же лица на выборах».

При этом известный оппозиционер Алексей Навальный уже точно не сможет участвовать в президентской гонке. Это принципиальное решение избиркома, который ссылается на наличие у борца с коррупцией судимости. Сам Навальный с этим не согласен, но в легальном поле избирательный процесс для него все же закрыт.