Дети-танцоры из Лянтора участвует в Международной выставке искусств

Хореографический ансамбль «Задоринка» Лянторской детской школы искусств №1 представляет Российскую Федерацию на Международной выставке искусств, проходящей в эти дни в городе Хуанчжоу. Там в эти дни собрались хореографы со всего мира, а также детские исполнительские коллективы. В программе, которую подготовили участники югорского ансамбля, кроме основных русских, будут и хантыйские танцы. Как рассказали в лянторской школе искусств, в качестве подарка китайским коллегам передали хантыйские куклы и книгу о Лянторе.