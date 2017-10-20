Хореографический ансамбль «Задоринка» Лянторской детской школы искусств №1 представляет Российскую Федерацию на Международной выставке искусств, проходящей в эти дни в городе Хуанчжоу. Там в эти дни собрались хореографы со всего мира, а также детские исполнительские коллективы. В программе, которую подготовили участники югорского ансамбля, кроме основных русских, будут и хантыйские танцы. Как рассказали в лянторской школе искусств, в качестве подарка китайским коллегам передали хантыйские куклы и книгу о Лянторе.
Дети-танцоры из Лянтора участвует в Международной выставке искусств
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