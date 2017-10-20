В Советском в рамках проекта «Комфортная городская среда» благоустроили одну из улиц

На минувшей неделе в Советском состоялась общественная приемка изменившейся улицы 50 лет Пионерии. Отныне символические ворота в город лишились проезжей части и обзавелись пешеходной дорожкой. А в планах на 2018 год – строительство фонтана и бесплатный Wi-Fi.

Стоимость первого этапа проекта составляет 14 миллионов рублей, часть из которых (5 миллионов) являются средствами самого города, а остальные – финансированием окружного и федерального бюджета. Из-за большого объема работ пришлось разбить их на два этапа.

Вдоль пешеходной дорожки появятся скамейки, в планах на следующий год – второй этап: строительство памятника первопроходцам, фонтана и большой детской площадки, установление стелы с историей города и биографиями его почетных жителей, строительство беседки и проведение бесплатного Wi-Fi.