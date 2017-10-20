Югорских медработников приглашают к участию в конкурсе «Радуга жизни»

Окружной конкурс социальных проектов и видеороликов среди медицинских работников «Радуга жизни» стартует под эгидой Года здоровья.

«Конкурс проводится в четвертый раз, в прошлом году мы получили порядка 400 заявок, в этом году спрогнозировать количество участников сложно, — сообщила siapress.ru специалист по связям с общественностью Нижневартовской психоневрологической больницы Алена Левачева. — Таким мероприятием мы решили завершить этот год, и поддержать кампанию «Год здоровья в Югре».

С условиями участия в конкурсе, номинациями и требованиями к работам, можно ознакомиться на сайте Нижневартовской психоневрологической больницы npnd.ru. Прием заявок продлится до 1 декабря, а церемония награждения победителей состоится 15 декабря этого года.