Югорских медработников приглашают к участию в конкурсе «Радуга жизни»

Окружной конкурс социальных проектов и видеороликов среди медицинских работников «Радуга жизни» стартует под эгидой Года здоровья.
«Конкурс проводится в четвертый раз, в прошлом году мы получили
порядка 400 заявок, в этом году спрогнозировать количество участников сложно, —
сообщила siapress.ru специалист
по связям с общественностью Нижневартовской
психоневрологической больницы
Алена Левачева. — Таким мероприятием
мы решили завершить этот год, и поддержать кампанию «Год здоровья в Югре».
С условиями участия в конкурсе, номинациями и требованиями к работам, можно ознакомиться на сайте Нижневартовской психоневрологической больницы npnd.ru. Прием заявок продлится до 1 декабря, а церемония награждения победителей состоится 15 декабря этого года.
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