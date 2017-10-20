На акции «Красное платье» сургутянку спасли от инфаркта

В акциях «Красное платье» на сегодняшний момент приняли участие более полутора тысяч югорчан. Люди, проходящие экспресс-тестирование, иногда даже не подозревают, что имеют какую-либо проблему.

Так, например, на одной из акции у сургутянки зафиксировали инфаркт миокарда — она пожаловалась на сжимающую и сдавливающую боль, которая отдавала в плечо и шею. Женщину экстренно прооперировали.

«Операция стентирования сосудов сердца, которую выполнили пациентке, существенно улучшает качество и прогноз жизни человека. Расширение артерий приводит к нормализации и восстановлению кровотока в ишемизированном участке миокарда, что снижает развитие инфаркта в дальнейшем, — рассказал siapress.ru врач-кардиолог кардиологического отделения №2 Окружного кардиологического диспансера Ирина Захарова. — Однако операция – это симптоматическое лечение, помогающее локально решить проблему. Вскоре после выписки из отделения стационара, пациент должен пройти важнейший этап кардиореабилитации. При соблюдении всех рекомендаций врача, которые сводятся к формированию здорового образа жизни, нормализации питания, повышению физической активности, приверженности к лекарственной терапии, можно существенно улучшить качество жизни».

Акции "Красное платье" проводятся в округе под эгидой Года здоровья, и нацелены на то, чтобы помочь как можно большему количеству югорчан выявить имеющиеся проблемы с сердцем на ранней стадии.