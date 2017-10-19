Роснефть вывела из «Открытие» 200 миллиардов рублей

«Роснефть» в июле вывела с баланса банка «Открытие» около 200 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант». По информации Bloomberg, эти средства энергетическая компания перевела в Московский кредитный банк (МКБ). Они предназначались для сделок репо, которые подразумевали размещение «Роснефтью» рублевых облигаций. Источники РБК подтвердили, что «Роснефть» перевела сделки репо с баланса «Открытия» в МКБ, не уточнив при этом сумму.

Собеседники Bloomberg пояснили, что по облигациям «Роснефти» банк «Открытие» получал в Центробанке валюту. Энергетическая компания использовала эту схему, чтобы иметь доступ к валюте, который для нее был ограничен после введения антироссийских санкций, уточнили они. При этом официально «Роснефть» объясняла привлечение облигационных займов необходимостью финансировать свои проекты на территории России. Источники Bloomberg рассказали также, что сейчас «Роснефть» проводит расчеты через МКБ, в том числе с иностранными контрагентами.