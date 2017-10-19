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Мужчина, задержанный за вождение в нетрезвом виде, совершил суицид в отделении полиции поселения Солнечный

Следователи начали проверку по факту смерти мужчины в одном из отделений полиции ХМАО, сообщает «Znak.com» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.

По данным пресс-службы инцидент произошел в поселке Солнечном Сургутского района. Ведомство отметило, что 18 октября в отдленеии полиции поселения Солнечный было найдено тело задержанного за пьяную езду за рулем автомобиля. По предварительным данным, мужчина совершил суицид.

На данном этапе идет выяснение обстоятельств, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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Сегодня в 19:42, просмотров: 34, комментариев: 0


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