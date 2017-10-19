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​Родные погибших в авиакатастрофе над Синаем подали коллективный иск на 90 млн рублей. Среди ответчиков – «Когалымавиа»

Сегодня, 19 октября, 149 россиян, чьи родные погибли в крушении самолета над Синаем 31 октября 2015 года, подали коллективный иск в Замоскворецкий суд Москвы. Его сумма – почти 1,4 млн евро, что равно примерно 90 млн рублей. Ответчиками по иску могут стать страховые компании «Ингосстрах» и «Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти», турфирма Brisco, компания «Эиркап» и ранее базировавшаяся в Югре «Когалымавиа», которой принадлежал взорванный самолет.

Как передает ТАСС, суть иска заключается в том, что в России сумма страховой выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе не превышает 2 млн рублей, но международные перевозки регулирует другой документ – Монреальская конвенция, которая устанавливает совсем другую компенсацию – до 9 млн рублей.

Напомним, что 31 октября 2015 года лайнер А321 «Когалымавиа» потерпел крушение над Синайским полуостровом. Как выяснилось позже, он был взорван террористами. Все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли.


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Сегодня в 20:10, просмотров: 93, комментариев: 0


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