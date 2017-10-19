Песков заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к решению Ксении Собчак баллотироваться на предстоящих выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет никакого отношения и никак не причастен к решению Ксении Собчак баллотироваться на предстоящих в марте 2018 года президентских выборах, сообщает «Meduza».

«Это не так», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать утверждение о том, что кампания Собчак подготовлена в Кремле.

Песков также заявил, что он не присутствовал на встрече президента России Владимира Путина с Ксенией Собчак.

Песков напомнил, что Владимир Путин пока не заявил о планах выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах. «Пока вряд ли можно говорить о соперниках президента РФ Владимира Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться и говорил, что до начала избирательной кампании еще есть время», — сказал он.