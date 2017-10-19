​«Путина, конечно, жалко…» Президент снизил зарплату себе и высшим чиновникам России

Владимир Путин в очередной продлил действие собственного указа о снижении зарплаты президента, премьер-министра и остальных членов правительства, а также генпрокурора, главы Следственного комитета и председателя ЦИК на 10 процентов. Это распоряжение главы государства будет действовать до 31 декабря 2018 года, пишет РБК.

Продолжить затягивание поясов предстоит и работникам администрации президента, Счетной палаты и правительства. Они также живут без 10 процентов своей зарплаты.

Напомним, что эта мера по экономии на окладах высших чиновников России стартовала в феврале 2015 года и продолжается до сих пор – пока что, до конца 2018 года.