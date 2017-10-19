​Михаил Селюков поздравил победителей турнира по боксу

В Горноправдинске прошел IV Открытый региональный турнир по боксу «За други своя», посвященный памяти преподобного Сергия Радонежского. В нем приняли участие 70 спортсменов из Сургута, Ханты-Мансийска, Мегиона, Горноправдинска, Каркатеевых, Шапши, Октябрьского и Нефтеюганского районов. Спортсмены боролись в пяти возрастных группах и 22 весовых категориях.

В спортивном мероприятии принял участие и депутат Тюменской областной Думы (фракция ЛДПР) Михаил Селюков. Он поздравил победителей, а также вручил призы и подарки.

«В спорте для достижения весомых результатов приходится все время преодолевать всевозможные трудности, огромные физические нагрузки, утомление, стойко переносить болевые ощущения, в трудных условиях мгновенно обдумывать обстановку и принимать решения. И вершины достигаются не просто, а при напряжении всех сил, способностей, мастерства и воли, - отметил Михаил Селюков. – Я желаю всем вам только успешных выходов на ринг. Пусть ваш спортивный дух только укрепляется, а на пути не будет непреодолимых преград».