3 ноября пройдет Всероссийская акция «Большой этнографический диктант»

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом субъекте Российской Федерации пройдет Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». В Сургуте Диктант начнется в 11.00 в Центральной городской библиотеке им А.С. Пушкина.

Стать участниками этнографического диктанта может любой желающий в возрасте от 15 лет, владеющий русским языком, независимо от места жительства, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Задания диктанта состоят из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 12 декабря 2017 года, ко Дню Конституции Российской Федерации. По результатам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.

Вход на мероприятие свободный. Адрес: г. Сургут, ул. Республики, 78/1. Дополнительная информация по телефонам: 28-56-93, 24-20-46. Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru.