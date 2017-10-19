В Сургуте продолжается набор пенсионеров и людей с ограниченными возможностями на курсы по компьютерной грамотности

В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина продолжается набор слушателей для обучения основам компьютерной грамотности по программе «Электронный гражданин».

На курсы приглашаются пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, представители коренных малочисленных народов Севера, многодетные и малообеспеченные граждане, сотрудники бюджетных организаций.

Цель программы - создание условий для использования гражданами своих возможностей доступа к информации, приобщение максимального их количества к информационному обществу, увеличения доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме для улучшения качества их жизни и облегчения взаимодействия с государственными структурами.

В ходе обучения слушатели осваивают компьютерные программы, учатся работать с информацией в сети Интернет, приобретать товары в интернет-магазинах, бронировать гостиницы и билеты, защищать компьютер с помощью антивирусных программ. Важная часть курса – знакомство с системой получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. По итогам обучения слушатели проходят тестирование и получают специальный сертификат – «Паспорт электронного гражданина».

Запись на курсы проводится: - по телефонам: 28-56-93, 28-35-01; - в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина по адресу ул. Республики, 78/1.