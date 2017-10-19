​Сургутянам продолжают напоминать о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности

В городе продолжается месячник по профилактике пожаров в жилищном фонде. За три недели противопожарные инструктажи были проведены с жильцами почти пяти тысяч квартир. Также проверялись освещение путей эвакуации, общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность пожарных кранов. Недочеты и нарушения устранялись. Всего было проверено около 600-сот жилых домов. Во время проведения месячника наиболее активными участниками явились 5 управляющих компаний Сургута.