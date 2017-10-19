Югра бьет рекорд по заявкам в Фонд президентских грантов

На второй в этом году конкурс Фонда президентских грантов некоммерческие организации Югры подали рекордное количество заявок – 206. Этот рост особенно впечатляет на фоне прошлого года. Тогда заявок было чуть больше 70, а годом ранее – 40. Для того, чтобы узнать, как удалось добиться такого роста, корреспондент siapress.ru обратился к начальнику отдела по работе с институтами гражданского общества и поддержке инициатив по развитию общественных отношений департамента общественных и внешних связей округа Якову Самохвалову.

«Мы планомерно проводили информационную работу среди руководителей окружных НКО, благодаря чему люди знали, какие документы нужно подавать и куда. – рассказывает Яков Самохвалов. - Итогом стало резкое увеличение числа заявок. Ожидаем мы и увеличение средств, полученных от Фонда президентских грантов. По итогам первого в этом году конкурса деньги получили 12 югорских НКО. Общая сумма составила 9 миллионов рублей, и мы ждем, что во втором конкурсе сумма будет даже больше. Проверить все документы и подвести итоги должны до 24 ноября».

В ходе первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов среди российских НКО были распределены 2,25 миллиарда рублей. Сейчас сумма удвоилась – уже 4,5 миллиарда рублей передадут в руки общественников.