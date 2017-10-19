В ближайшие 3 года депрессия может выйти на первое место среди всех психических заболеваний. Об это заявил главный внештатный психиатр Минздрава, гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе, сообщает «Интерфакс».

«Лет 15 назад Всемирная организация здравоохранения провела мониторинг и оказалось, что депрессии занимают пятое место среди всех психических заболеваний. Прогнозировали, что к 2020 году выйдет на второе место, но, к сожалению, похоже, она выйдет на первое», – сказал Кекелидзе

Он также отметил, что причина этого – увеличение продолжительности жизни. «В пожилом и старческом возрасте люди болеют хроническими заболеваниями. Часто сопровождаются депрессиями», – пояснил психиатр. Стоит отметить, что у молодых людей не выявлено увеличения количества депрессий