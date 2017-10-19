Скайнет на пороге. Сургутяне узнают все об искусственном интеллекте

Проект «Популярная наука в Сургуте» возвращается с новым лекторием. На этот раз сургутяне смогут узнать об искусственном интеллекте и нейросетях.

Когда роботы заменят человека? Станут ли нейросети «умнее» нас? Что будет, если машины восстанут? С ростом количества разработок и исследований в области искусственного интеллекта такие вопросы возникают все чаще в массовом сознании. Вместе с тем ни у кого не возникает сомнений в том, что именно с нейросетями и роботами связано будущее человечества. Как сейчас выглядит искусственный интеллект, и что такое машинное обучение сургутянам расскажет известный популяризатор науки, специалист по искусственному интеллекту и основатель портала ХХ2 Век Сергей Марков. Лекторий состоится 28 октября в актовом зале гуманитарного корпуса СурГУ (ул. Энергетиков 8) в 16:00. Вход свободный.