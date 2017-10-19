Жители Ханты-Мансийска узнают об истории гербов знаменитых родов Российской Империи, оказавшихся в Сибири

22 октября в 14:00 в конференц-зале Государственной библиотеки Югры историк Дмитрий Филипчук прочтет третью из четырех лекций о геральдике. На ней он расскажет об истории гербов знаменитых родов Российской Империи, которые оказались в Сибири.

«Меншиковы, Долгорукие, Остерманы, декабристы… Представители разных эпох, которых объединил Север. Принадлежавшие к дворянскому сословию, они имели право на родовой герб. Но что он представлял собой? Какую информацию мы можем почерпнуть из изображений, нанесенных на него?» - пишут организаторы.

Вход на лекцию бесплатный.